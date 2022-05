Diocesi: Saluzzo, domani apertura della stagione estiva al santuario di Valmala con messa presieduta da mons. Bodo e preghiera di affidamento a Maria

In occasione dell’anniversario dell’apparizione della Madonna di Fatima, è in programma per domani, venerdì 13 maggio, la tradizionale apertura della stagione estiva al santuario di Valmala con il pellegrinaggio diocesano. La partenza a piedi è prevista per le 13.30 da Valmala, accanto alla chiesa parrocchiale. Alle 15.15 verrà recitato il Rosario nella chiesa del santuario. Poi alle 16 il vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano Bodo, presiederà la celebrazione eucaristica al termine della quale verrà recitata la preghiera di affidamento a Maria.