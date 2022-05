Sport: il 17 maggio presentazione maglia commemorativa 50° anniversario fondazione Asd sport in Vaticano

(foto archivio)

Sarà presentata il 17 maggio alle ore 11,30 nella sede della Figc di Roma, la maglia commemorativa del 50° anniversario della fondazione dell’associazione Asd sport in Vaticano. Interverranno all’appuntamento il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente Domenico Ruggiero e il vicepresidente di Asd sport in Vaticano Nicola Vignola, e la team manager Asd sport in Vaticano Susan Volpini, assieme al card. Mauro Gambetti, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano. L’associazione Asd sport in Vaticano opera e svolge la sua attività da marzo 1972, data del primo campionato vaticano “Coppa dell’Amicizia” con squadre dei vari Dicasteri ed uffici dello Stato, al quale si è aggiunta dal 1985 la Coppa Vaticana e dal 2007 la Supercoppa Vaticana. Dal giugno 2018 creata anche una rappresentativa femminile. Tra le iniziative dell’associazione anche la Nazionale per promuovere la cultura dell’incontro attraverso lo sport, con la quale partecipa ad eventi soprattutto benefici, per testimoniare impegno e sostegno al progetto di comunione, inclusione carità testimoniato da Papa Francesco. In 50 anni sono numerose le attività svolte, dall’incontro con il Principato di Monaco a quello con le vecchie glorie del Borussia Monchengladbach, passando per la partita in favore dell’ospedale pediatrico San Matteo o quelle con i detenuti del carcere di Pescara e di Rebibbia, o con le rappresentative di Croce rossa, Aido e Avis.