Terremoto Centro Italia: Norcia, domani a Castelluccio di Norcia la consegna del primo decreto privato all’interno del Piano Attuativo

foto SIR/Marco Calvarese

Sarà consegnato domani alle ore 15 a Castelluccio di Norcia, ai committenti interessati, il primo decreto di ricostruzione privata, situato all’interno del Piano Attuativo di Castelluccio. Lo rende noto oggi, in un comunicato, il Comune di Norcia. Saranno presenti la Presidente della Giunta Regionale, il Sub Commissario alla Ricostruzione, l’ Assessore Regionale allo sviluppo economico e digitale, il Sindaco di Norcia e il Presidente della Comunanza Agraria di Castelluccio. Insieme a loro anche l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione con il direttore Stefano Nodessi, il dirigente per l’edilizia privata Gianluca Fagotti e il dirigente per le opere pubbliche Filippo Battoni. Sempre domani, sarà inaugurato alle ore 11 il nuovo spazio DigiPASS, in Via Solferino, a Norcia, alla presenza dell’ Assessore regionale allo sviluppo economico e al digitale e del Sindaco Nicola Alemanno. Il luogo che accoglierà il DigiPASS è stato individuato anche con la funzione di ripristinare parte della Biblioteca Comunale, collocata prima del sisma 2016 presso i locali dell’auditorium San Francesco, attualmente inagibile.