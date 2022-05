Sport: presentato il XXII Special Olympics European Football Week in programma dal 20 al 29 maggio in 45 Paesi

(foto Special Olympics /Simone Castrovillari)

Presentato questa mattina a Roma nella sala Paolo Rossi della Figc, il XXII Special Olympics European Football Week, la settimana europea dedicata al calcio unificato che, con il supporto della Uefa, dal 20 al 29 maggio organizza in contemporanea in 45 Paesi europei 450 eventi che coinvolgeranno oltre 35mila atleti con e senza disabilità intellettive. “Bisogna smuovere insieme la società, bisogna sfondare gli altri muri, la forza si ha se si gioca insieme”, le parole di Alessandro Palazzotti, vicepresidente di Special Olympics Italia, che ha sottolineato l’importanza dei due eventi che verranno ospitati a Torino: i Giochi nazionali estivi dal 4 al 9 giugno di quest’anno ed i Giochi mondiali invernali nel 2025. “Non abbiamo mai staccato la nostra vicinanza a Special Olympics: non vogliamo crescere in maniera molecolare ma con tutti coloro che si identificano nei valori dello sport. Come Federazione appoggeremo qualunque tipo di iniziativa”, ha dichiarato Gabriele Gravina, presidente della Figc, intervenuto alla conferenza stampa moderata dal giornalista Alessandro Antinelli. “La sostenibilità non è solo ambientale o economica, ma anche sociale. Sono sempre stato al vostro fianco e sempre lo sarò”, le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò, alle quali hanno fatto eco quelle del presidente del Cip Luca Pancalli, “Mai come quest’anno l’European Football Week acquisisce importanza perché rappresenta una luce in fondo al tunnel per quella fascia di popolazione che ha pagato più di tutti la pandemia”. Durante la conferenza stampa sono state ascoltate le testimonianze di Alessio Ficini e Samuele Simoncini, che grazie a Special Olympics sono riusciti a superare stereotipi, pregiudizi e bullismo subito negli anni della scuola media e compreso il vero valore dell’amicizia. In Italia, con il patrocinio della Figc, della Lega Serie A e della Lega Serie B, oltre 3500 atleti parteciperanno a percorsi e tornei di calcio unificato con il coinvolgimento delle scuole e dei team Special Olympics presenti sul territorio. Inoltre nella 37ma giornata di campionato di serie A, prima del calcio d’inizio delle partite, farà il suo ingresso in campo lo striscione Special Olympics, contro stereotipi e pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità intellettive e la promozione di #TORniamoInCampO, lancio dei Giochi nazionali estivi.