Ucraina: Comunità di Sant’Egidio, domani a Tor Bella Monaca la Festa della pace

Domani, venerdì 13 maggio, a partire dalle 17, al Museo Laboratorio di Sant’Egidio – in via dell’Archeologia 74 -, a Roma, si terrà una Festa della pace con profughi ucraini in fuga dalla guerra, in particolare bambini, ospitati a Roma da famiglie, associazioni e la larga rete di accoglienza attivata da Sant’Egidio dall’inizio del conflitto.

Oltre alla visita alla mostra “Dis/Integration”, esposizione degli artisti con disabilità dei laboratori di Sant’Egidio, avrà luogo un momento ludico e ricreativo per tutti i bambini presenti (romani e ucraini) con artisti di strada, clown, trampolieri, e l’illusionista Andrea Sestieri.

Sarà presente, come special guest, l’attrice Rocío Muñoz Morales, insieme a tanti volontari che operano nel quartiere, come i Giovani per la Pace, movimento giovanile di Sant’Egidio. La Comunità, solo a Roma, ha permesso finora la sistemazione alloggiativa di oltre 300 profughi in fuga dalla guerra, senza contare centinaia di altre famiglie ucraine aiutate con generi di prima necessità e un contributo all’integrazione attraverso la sua Scuola di lingua e cultura italiana (vedi www.santegidio.org).