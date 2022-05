Gmg 2023: card. Clemente (Lisbona), “una grande opportunità per vivere Cristo”

La Gmg Lisbona 2023 (dal 1° al 6 agosto) “segnerà completamente una generazione” e lascerà “nella vita della Chiesa in Portogallo una rete giovanile di collaborazione, di impegno ecclesiale e apostolico che non abbiamo mai avuto”. È la convinzione espressa dal cardinale patriarca di Lisbona, Manuel Clemente, che, parlando nei giorni scorsi all’evento giovanile cattolico “Faith’s Night Out Lisbona 2022”, ha ripercorso tutto il cammino organizzativo della Gmg, dalla candidatura all’annuncio di Papa Francesco, a Panama, della sede lusitana. Il cardinale si è soffermato sull’importanza della Gmg, raccontando l’esperienza della sua prima Giornata, quella del 1991 a Czestochowa (Polonia). “È molto importante riempire il nostro cuore di queste esperienze del Vangelo vivo per darci slancio e forza”, ha affermato il patriarca di Lisbona. Con la Gmg di Lisbona 2023 “avremo in Portogallo una grande opportunità per vivere Cristo”. Chiudendo il suo intervento, il card. Clemente ha fatto il punto sull’organizzazione della Gmg, da parte del Comitato organizzatore locale e dei Comitati parrocchiali, e sul pellegrinaggio dei simboli, la croce e l’icona mariana, attraverso le diocesi, sottolineandone il successo tra i giovani.