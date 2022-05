Vescovi delle Marche: mons. Nazzareno Marconi è il nuovo presidente

Mons. Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia è il nuovo presidente della Conferenza episcopale marchigiana. L’elezione è stata ufficializzata nel corso della riunione della CEM svoltasi il 10 maggio, come di consueto, a Loreto. Marconi subentra nell’incarico a mons. Piero Coccia, ringraziato da tutti i Vescovi marchigiani per il servizio svolto. Al neo presidente i confratelli hanno rivolto l’augurio di un proficuo lavoro, assicurando piena e fraterna collaborazione. “La Chiesa di Macerata – si legge nel sito diocesano – formula le sue più vive felicitazioni al proprio pastore Nazzareno Marconi per il prestigioso riconoscimento ottenuto con l’elezione a presidente della Conferenza episcopale marchigiana. Con tale titolo egli entra di diritto a far parte del Consiglio permanente della Cei. Siamo certi che la sua intelligenza pastorale, la determinazione operativa, la volontà di collaborazione troveranno ampio spazio in cui esprimersi, imprimendo rinnovato slancio alla presenza e alla capacità testimoniale della Chiesa marchigiana. L’intera diocesi offre la propria disponibilità per sostenere il nuovo impegno del suo pastore”. Durante l’incontro, è stato rivolto anche un saluto di benvenuto a mons. Sandro Salvucci, nuovo arcivescovo di Pesaro insediatosi il 30 aprile.