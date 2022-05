Aif Acli in famiglia: Lidia Borzi’ nominata Segretario nazionale

Si è concluso con la nomina di Lidia Borzì come nuovo Segretario Nazionale, il Comitato Nazionale di Acli In Famiglia (Aif) dell’11 maggio. Durante l’assise è stata nominata la nuova Segreteria Nazionale che risulta così composto: Lidia Borzì Segretario Nazionale, Filippo Pinzone Vicesegretario, Michele Mariotto Consigliere con delega all’Amministrazione e al personale, Stefano Parisi Consigliere con delega ai rapporti con i soggetti convenzionati, Francesca Maletti Consigliere con delega ai rapporti con soggetti istituzionali e altre associazioni datoriali, Damiano Lembo Consigliere con delega ai rapporti con l’Associazione promotrice. Simone Bellezza è il nuovo Coordinatore tecnico. Aif è un’associazione promossa dalle Acli a servizio delle famiglie che hanno assunto o intendono assumere un collaboratore domestico, colf, badanti o baby sitter, nata nel 2017 e che, in questi anni di attività guidata da Paolo Fiumana e Damiano Bettoni, ha raggiunto circa 10mila soci. “Il nostro obiettivo è quello di proseguire e sviluppare il lavoro di chi ci ha preceduto, – ha dichiarato Lidia Borzì, che è anche Consigliere di Presidenza Acli con delega allitalia Famiglia – consolidando il rapporto che si è creato con l’Inps, il Ministero del Lavoro e i Consulenti del Lavoro, nell’ottica di tutelare la famiglia e diventare sempre più un punto di riferimento per il lavoro domestico dalla parte delle famiglie, con l’obbiettivo di essere riconosciuti a sottoscrivere il contratto di lavoro domestico. Aif vuole impegnarsi a sostenere le famiglie, che sono soggetti sociali sulle cui spalle grava una parte significativa di welfare diventando anche datori di lavoro, nel momento in cui devono affidarsi ad assistenti familiari per la cura dei soggetti più fragili, – ha concluso la Borzì – in questo modo tuteliamo un incontro tra deboli, che va salvaguardato e accompagnato nell’interesse di tutta la collettività”.