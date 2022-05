Volontariato: Cisom, 4mila volontari ogni giorno accanto ai più bisognosi

“Tempestivi nell’accorrere, efficaci nel soccorrere”, recita così il motto del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine del Malta – Cisom che da oltre 50 anni è impegnato in Italia e all’estero ad assistere e sostenere le popolazioni colpite da gravi emergenze o in stato di bisogno.

Nella giornata di ieri 11 maggio, nella cornice di Palazzo Orsini, sede dell’Ambasciata dell’Ordine di Malta presso la Sede, si è svolto un convegno durante il quale è stata presentata l’attività che viene svolta dal Cisom sia in Italia che all’estero: “Il Cisom nasce per operare nelle emergenze e assistere chiunque ne avesse bisogno con professionalità e con un senso di umanità che ci contraddistingue e ci caratterizza”, ha spiegato Gianni Strazzullo, direttore nazionale del Cisom durante l’incontro.

Formazione continua, progetti di solidarietà e assistenza nazionali ed internazionali, nuove attività legate all’ultima emergenza Ucraina. Un impegno a 360 gradi che coinvolge in prima persona tutti i volontari del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, circa 4mila, sempre in prima linea pronti a mettere a disposizione sempre e comunque qualora ce ne fosse bisogno il proprio know how e la propria professionalità per aiutare il prossimo.