Famiglia: La Civiltà Cattolica, una nuova monografia della collana Accènti in occasione del X Incontro mondiale

L’amore è solo questione di casualità, o di fortuna? Cosa può favorire la stabilità e la durata di una coppia nel tempo? Come educare i figli? Con una particolare attenzione sulla coppia, e in vista del X Incontro mondiale delle famiglie (22-26 giugno), La Civiltà Cattolica presenta un nuovo volume della sua monografica collana Accénti, con alcuni dei numerosi saggi dedicati dalla rivista internazionale dei gesuiti alla famiglia, che affrontano il tema dal punto di vista psicologico, sociologico, pedagogico, teologico e biblico.

La lunga vicenda dell’intera umanità, e quindi anche quella molto più breve della Chiesa, “è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di crisi familiari”, scriveva Papa Francesco in Amoris laetitia. D’altra parte, essere famiglia è diverso oggi rispetto al passato. Eppure la coppia resta il motore di qualsiasi progetto familiare. Per questo motivo il benessere delle coppie, e delle famiglie cui danno inizio, dovrebbe essere oggetto di cura e preoccupazione per tutti, perché comunità sane si mantengono tali grazie a relazioni familiari positive e sempre in evoluzione, seppur zoppicanti e imperfette.

Il volume “Famiglia” intende restare nel solco di quel “linguaggio di complicità” che per il card. Christoph Schönborn caratterizza l’esortazione apostolica di Papa Francesco; un linguaggio che sa aprire un dialogo vivo con gli sposi e con le famiglie, perché si sentano capite e valorizzate. Il volume include i contributi di Gian Luigi Brena, Thomas Casey, Giovanni Cucci, Diego Fares, Giancarlo Pani, Jean-Pierre Sonnet; con un saggio, un’intervista al card. Schönborn e la Presentazione a firma del direttore de La Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro. “Famiglia” (175 pagine) è disponibile per l’acquisto e il download in formato PDF, in lettura sulle applicazioni per tablet e smartphone della rivista (gratis per gli abbonati alla rivista) e, infine, è ordinabile anche in formato cartaceo sullo store Amazon.