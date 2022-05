Diocesi: Siracusa, il teologo Di Sante parla di stranieritudine al santuario della Madonna delle Lacrime

Lo “straniero nella Bibbia” sarà il tema centrale dell’incontro che avrà luogo domani, venerdì 13, al santuario della Madonna delle Lacrime. Si tratta del decimo appuntamento del corso di aggiornamento on line su “Le nuove forme di sinodalità”, promosso dall’Issr-Istituto superiore di scienze religiose San Metodio e dall’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica.

Alle 18.30, al centro convegni del santuario della Madonna delle Lacrime interverrà Carmine Di Sante, teologo biblista, già membro del Sidic (Service International de Documentation Judéo-Chrétienne), che parlerà de “Lo straniero nella Bibbia – Ospitalità, stranieritudine e sinodalità”. L’incontro sarà aperto dal direttore dell’Issr San Metodio, don Salvatore Spataro. L’incontro, aperto a tutti, si tiene in presenza e in diretta streaming sui canali YouTube dell’arcidiocesi di Siracusa e dell’Issr San Metodio e sulle pagine Facebook dell’arcidiocesi di Siracusa e dell’Issr San Metodio.