Diocesi: Bologna, da oggi al 15 mggio l’arcivescovo Zuppi in visita pastorale alla Zona Granarolo

Da giovedì 12 a domenica 15 maggio l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Zuppi, sarà in visita pastorale alla Zona Granarolo dove incontrerà le parrocchie, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, gli operatori pastorali e tutte le comunità presenti sul territorio, dialogherà anche con i giovani, le famiglie, gli anziani, gli ammalati, visiterà le chiese e alcune strutture di cura e aggregazione.

Oggi alle 17.30, l’arcivescovo sarà accolto nel piazzale della chiesa di San Michele Arcangelo di Quarto Inferiore (via Badini, 2) e, alle 21, nel salone parrocchiale, interverrà all’incontro di presentazione del territorio con la partecipazione delle autorità civili.

Venerdì 13, in mattinata, il card. Zuppi visiterà il Centro integrato per anziani di Granarolo e nel pomeriggio incontrerà i “doposcuola”. Alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Vitale martire (via San Donato, 173) guiderà la Veglia di preghiera animata da alcune realtà caritative del territorio.

Sabato 14, alle 14, l’arcivescovo inaugurerà la “Bottega solidale” nel Borgo dei servizi di Granarolo (via San Donato, 74) e alle 21 presiederà l’assemblea della Zona pastorale nel salone parrocchiale di Quarto Inferiore. Domenica 15, alle 11, il card. Zuppi celebrerà la Messa conclusiva nel parco della parrocchia di Granarolo. Domenica 15, alle 18.30, nella Basilica di San Petronio l’arcivescovo assisterà al concerto in memoria del maestro Ezio Bosso, musicista e compositore, a due anni dalla scomparsa. Lunedì 16, alle 20, nella chiesa di San Giuseppe Cottolengo (via Marzabotto, 12), il cardinale presiederà la Messa nella festa di San Luigi Orione e all’inizio della celebrazione si collegherà in streaming con la comunità orionina di Leopoli.