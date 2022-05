Diocesi: Massa Carrara, domani la veglia di preghiera in attesa del nuovo vescovo

Domani, venerdì 13 maggio, alle ore 21, presso il santuario dei Quercioli a Massa è in programma una veglia diocesana di preghiera mariana nell’attesa del nuovo vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, mons. Mario Vaccari.

L’iniziativa, promossa dalla Consulta diocesana delle aggregazioni Laicali, intende accompagnare il nuovo vescovo nel suo ministero episcopale, a pochi giorni dalla sua consacrazione e dal suo ingresso in diocesi. La veglia si intitola: “Si alzò e andò in fretta”.

“La preghiera non è ‘tempo perso’ – ha dichiarato don Maurizio Iandolo, vicario per la pastorale –, come una certa cultura del ‘fare’ ha nelle sue corde, ma è un contribuire al bene di una persona, in questo caso il nostro vescovo Mario. I movimenti e le associazioni ecclesiali manifestano la loro vicinanza anche in questo modo e vanno ringraziati per quello che fanno e come lo fanno, perché sono i veri protagonisti della Chiesa di Gesù, la quale ha bisogno della loro presenza attiva, proprio come il cammino sinodale ci sta aiutando a vivere”.