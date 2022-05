Diocesi: Lecce, domani inaugurazione dell’ascensore panoramico del campanile di piazza Duomo

Sarà inaugurato domani, 13 maggio, l’ascensore panoramico del campanile seicentesco di piazza Duomo, progetto cui la cooperativa Artwork lavora da mesi. Si tratta di un’opera – interamente finanziata da Artwork – che consentirà l’arrivo in 43 secondi fino al terzo livello del campanile, vale dire ad un’altezza di circa 43 metri, dove sono presenti quattro balconi che consentiranno ai visitatori di ammirare il panorama a 360 gradi, anche grazie a binocoli con sensori multimediali in grado di focalizzare l’attenzione sui punti di interesse principali del territorio. L’ascensore è stato realizzato in acciaio e vetro da un’azienda leader a livello mondiale, la Otis Elevator Company, ed è dotato di una tecnologia d’avanguardia che riduce al mimino il consumo energetico grazie a un contatore di soli 3 kwh di potenza, nonché di un moderno impianto parafulmini. Le visite al campanile saranno effettuabili da maggio a settembre, con orario 10-20 e tre turni programmati per ogni ora aperti a 20 visitatori per volta. I ticket si potranno acquistare online sul sito www.chieselecce.it, nella biglietteria di piazza Duomo e nei punti vendita autorizzati. I disabili motori potranno accedere all’impianto con l’assistenza di apposito personale, tenendo comunque conto delle caratteristiche strutturali e murarie dell’edificio storico. Stamattina, durante la conferenza stampa nel Palazzo Arcivescovile a Lecce, sono stati presentati anche l’annullo filatelico, la medaglia celebrativa, un concerto e un video speciale realizzato dalla Fondazione della Notte della Taranta. L’inaugurazione del nuovo ascensore panoramico del campanile sarà accompagnata da tre giorni di eventi: Venerdì 13 maggio, piazza del Duomo, la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità religiose, civili e militari, alle 18 esibizione di danza acrobatica aerea a cura della compagnia ResExtensa; Sabato 14 maggio, Apertura al pubblico del campanile e domenica 15 maggio, ore 20.00, concerto di ringraziamento. L’Arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, ha introdotto l’innovazione dell’ascensore, “realizzato con tecniche straordinarie sia perché è un impianto autoportante – che non interferisce cioè con la struttura muraria del campanile – sia perché consentirà ai visitatori di trovarsi ad altezza sufficiente per ammirare con occhio particolare la bellezza del barocco, delle chiese e dei palazzi di Lecce”. Un grazie speciale quindi dalla Curia per Artwork, cooperativa “di laici impegnati che hanno saputo valorizzare nel modo migliore questa bellezza. La cosa più importante, per me, è ricordare quante persone ricevano uno stipendio mensile per questo lavoro: oltre 30. E questo mi dà grande gioia”, ha sottolineato l’Arcivescovo, che ha evidenziato ancora una volta come gli introiti dell’ascensore verranno reimpiegati nella manutenzione del patrimonio artistico della Curia: “Per il restauro di restauro di tele, portoni, tutto ciò che sarà necessario”.