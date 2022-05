Povertà educativa: Napoli, domani presentazione dell’équipe dei referenti territoriali, che accompagnerà il processo del Patto per i giovani

Domani pomeriggio, su iniziativa dell’arcivescovo di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, che nei mesi scorsi ha lanciato un appello a istituzioni locali, regionali e nazionali, associazioni e cittadini, nella chiesa dell’Immacolata a Mezzacosta a Nisida, ci sarà l’inaugurazione dell’Osservatorio sulle risorse e sulle fragilità educative e firma del Piano contro la dispersione scolastica e di contrasto alla povertà educativa nella città metropolitana di Napoli. “La scelta di Nisida – spiega una nota della diocesi di Napoli – è dettata dal suo essere un luogo simbolico, sintomatico delle cadute e della ripartenza per tanti ragazzi della nostra terra, da cui l’Osservatorio – composto da professionisti esperti e competenti – guarderà alla città, valorizzando le risorse educative, le migliori pratiche ma anche denunciando le mancanze, i ritardi, le logiche che minano la creazione di una comunità educante e di una rete sociale all’altezza dell’attuale situazione educativa”.

Un ringraziamento va “al Ministero della Giustizia per lo spirito di sinergia con cui ha accolto la scelta di Nisida come luogo dell’evento, preludio di altre iniziative importanti riguardanti il Patto che coinvolgeranno il mondo della Giustizia minorile”.

In occasione dell’inaugurazione dell’Osservatorio, conclude la nota della diocesi partenopea, “sarà presentata l’équipe dei referenti territoriali, che avrà il compito di accompagnare il processo del Patto educativo, promuovendo la creazione dei tavoli educativi e accompagnando i cammini comunitari di tutti coloro che credono nel valore dell’educazione e nella necessità di cooperare mettendosi in rete. Tale percorso sarà inizialmente sperimentato in alcuni quartieri della città, per poi estendersi all’intero territorio cittadino”.