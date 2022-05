Infermieri: Fico, “con gli investimenti previsti dal Pnrr rafforziamo la sanità pubblica”

“Gli infermieri sono donne e uomini eccezionali che con impegno e generosità ogni giorno prestano il proprio servizio per garantire cure ed assistenza. Durante l’emergenza non si sono mai tirati indietro, rimanendo sempre in prima linea spesso senza gli strumenti adeguati, per la tutela della salute della collettività”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un post pubblicato sui propri canali social in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere.

Secondo la seconda carica dello Stato, “dobbiamo far tesoro dell’esperienza difficile e dolorosa della pandemia ed avere la determinazione nel perseguire un modello di sanità pubblica all’avanguardia che è indispensabile pilastro di uno Stato democratico. Un sistema che deve poter contare su risorse umane e finanziarie adeguate non solo ad affrontare le emergenze ma soprattutto a fornire quei servizi essenziali per una piena tutela del diritto alla salute. E che metta la dignità delle persone – dei pazienti e degli operatori sanitari – al centro delle proprie strategie”. “Anche grazie all’impegno del nostro Paese a livello europeo, disponiamo ora di risorse molto significative per la salute nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza”, ha proseguito Fico, facendo riferimento agli “oltre 30 miliardi di euro” che sono stati “destinati al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali, al rafforzamento dell’assistenza domiciliare, allo sviluppo della telemedicina, all’ammodernamento delle attrezzatture per diagnosi e cura, ad una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza, alla ricerca scientifica in ambito sanitario”. “Credo che questo – ha concluso il presidente della Camere – sia il modo più significativo per rendere omaggio a quanti non esitano a sacrificare i loro affetti e la loro stessa vita per la cura e l’assistenza degli altri”.