Antonio Megalizzi: “Non fermiamo questa voce”, Europhonica Italia e Rad-uni ricordano il giovane giornalista

Antonio Megalizzi, il giovane giornalista ucciso nell’attentato terroristico di Strasburgo del 2018, compirebbe 33 anni domenica 15 maggio 2022. Per ricordarlo in quella giornata, il circuito nazionale radiofonico Rad-uni ha organizzato una nuova edizione della maratona di 24 ore “Non fermiamo questa voce”. A organizzare l’evento sono Europhonica Italia, Rad-uni (Associazione dei media e degli operatori universitari) e la Fondazione Antonio Megalizzi, per “tenere accesa la voce” dei loro colleghi Megalizzi e Bartosz Pedro Orent-Niedzielski, che rimase sul selciato della città alsaziana in quella sera di dicembre. “Entrambi si trovavano a Strasburgo per seguire i lavori della plenaria del Parlamento europeo per il progetto internazionale di Europhonica”, ricorda una nota dei promotori dell’iniziativa. Si potranno riascoltare contenuti audio realizzati in passato da Antonio, e di varie personalità appartenenti al mondo della politica e del giornalismo, tra cui i presidenti Antonio Tajani e David Maria Sassoli, oltre che materiale prodotto dalla radio che appartengono al circuito Rad-uni. Sarà anche trasmesso un contenuto audio inedito “in cui più voci della redazione accompagneranno Antonio in un viaggio figurato nello spazio e nel tempo in un’Europa che cambia”. Per prepararsi alla maratona, questa sera alle 20, una diretta Instagram insieme alla giornalista e podcaster Ilaria Potenza sarà lo spazio per parlare di giornalismo ed Europa.