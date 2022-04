Diocesi: Lucca, dal 2 maggio la Settimana della scuola con mons. Giulietti e il filosofo Fabris

Dal 2 al 6 maggio, a Lucca, si terrà la “Settimana della Scuola”, promossa dalla locale arcidiocesi per manifestare la vicinanza della comunità ecclesiale agli studenti, alle famiglie e ai docenti. Tema scelto per questa prima edizione è “Scuola e futuro”. Secondo l’arcivescovo, mons. Paolo Giulietti, sarà l’occasione per “vivere insieme momenti di riflessione su una realtà così importante che, come tante altre, è stata colpita dalle limitazioni della pandemia”. L’inaugurazione avverrà lunedì 2 maggio alle 17 presso la sala dell’affresco del complesso san Micheletto alla presenza dell’arcivescovo. Sarà aperta la mostra dei lavori delle scuole che hanno partecipato al concorso diocesano “La scuola del futuro”, indetto sui temi del dono, del rispetto e della responsabilità. Gli appuntamenti proseguiranno tutti i giorni nel Palazzo Arcivescovile fino al 6 maggio, e vedranno laboratori musicali, esperimenti di robotica per i più piccoli e brevi conferenze e confronti per gli studenti più grandi, i genitori e gli insegnanti. L’intero programma può essere consultato su www.diocesilucca.it. Particolarmente attesi sono gli appuntamenti di mercoledì 4 maggio alle 17, per le secondarie di secondo grado, con la presentazione dei Pcto “A occhi aperti” su intercultura e mondialità e “Chiesina della rosa” su arte e ricerca storica. Giovedì 5 maggio poi, dopo un incontro con gli universitari alle 17, curato dal Progetto Policoro, sarà offerto un aperitivo ai maturandi di quest’anno. Infine venerdì 6 maggio alle 17 “La scuola guarda al futuro”, riflessioni a cura di Adriano Fabris, professore ordinario di Filosofia morale presso l’Università di Pisa e a seguire le conclusioni, con mons. Paolo Giulietti, e premiazione del concorso “La Scuola del futuro”.