In occasione del 1° maggio, festa di san Giuseppe lavoratore, il vescovo di Carpi, mons. Erio Castellucci, presiederà domani alle 18 in cattedrale una celebrazione eucaristica per il mondo del lavoro. L’appuntamento di preghiera e riflessione è promosso dal circolo Acli Carpi Aps e dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro.