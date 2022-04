Calabria: Frati Minimi, al via domani i festeggiamenti regionali in onore di san Francesco di Paola

Al via domani le celebrazioni, promosse dalla Comunità dei Frati Minimi, in onore di san Francesco di Paola, patrono della Calabria, canonizzato da Papa Leone X il 1° Maggio del 1519. Quest’anno, si legge in un comunicato degli stessi frati, saranno coinvolte le scuole del territorio paolano con la Peregrinatio della piccola reliquia del sacro mantello. Cominciata lo scorso 27 aprile la Peregrinatio continuerà per le vie cittadine giorno 2 maggio, a ricordo del Patronato sulla Calabria sancito da Papa Giovanni XXIII nel 1962, con il trasferimento del Busto di San Francesco presso la Casa circondariale dove sarà celebrata la messa alle 9.30. Si procederà giorno 3 maggio, a ricordo del Patronato sulla Gente di mare, sancito da Papa Pio XII nel 1943, verso l’Ospedale Civile di Paola, dove il Busto del Santo arriverà per le 9.30, accolto dal personale medico e dagli ammalati che assisteranno successivamente alla celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, alle 15 è previsto il trasferimento del Sacro Mantello verso il Porto di Cetraro (Cs) dove sarà officiata la Santa Messa; al termine: imbarco e corteo sulle acque fino all’arenile di Paola, intorno alle 18, dove si terrà la benedizione del Mare, il lancio della corona di alloro in onore dei caduti del mare e lo snodo del corteo fino in piazza IV Novembre dove assisteremo al tradizionale Panegirico e Messaggio di pace. Fino a mezzanotte, il Mantello sosterà nella Chiesa di Montevergine. Nel giorno dedicato al Patronato sulla Città di Paola, sottoscritto nel 1938, mercoledì 4 maggio, alle 9.30 si terrà il Solenne Pontificale presieduto da mons. Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza-Bisignano. Al termine il saluto del sindaco di Paola, Roberto Perrotta, con l’Atto di affidamento e consegna a S. Francesco delle Chiavi della Città. Sarà presente il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, che offrirà l’olio a nome di tutti i calabresi per l’accensione della Lampada votiva. Alle 12, inizio della tradizionale processione con il Busto del santo per le vie del centro storico e sosta nella chiesa di Montevergine. La Processione riprenderà alle 16.30 con la tradizionale sosta in piazza della Stazione e al mare. Alle 20.30 è prevista l’arrivo della processione al santuario con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, il canto del Te Deum e la benedizione solenne.