Diocesi: Carpi, domani il concerto per la pace “In cammino con Maria”

Dopo il concerto del soprano Serena Daolio accompagnata dal maestro Raffaele Cortesi, domenica 10 aprile, intitolato “Preludio alla Pasqua”, il Museo diocesano “Cardinale Rodolfo Pio di Savoia” di Carpi si appresta ad ospitare un nuovo evento musicale nell’ambito della rassegna “Parole & Musica al Museo”. Domani, domenica 1° maggio, alle 18, infatti, è previsto un appuntamento per iniziare, nel nome di Maria, il mese a lei dedicato. Accanto a Serena Daolio si esibiranno i suoi allievi, Eleonora Artioli, Danijel Pieri, Olga Rodideal e Valentina Romeo, con il compito di portare la gioia della musica attraverso la loro giovinezza e l’entusiasmo per una vita ricca di speranza e di pace. Saranno accompagnati dal maestro Raffaele Cortesi, raffinato musicista e valente accompagnatore, che ha dimostrato tecnica ed espressività artistica nell’esecuzione di brani per pianoforte solo.

“In Cammino con Maria” vuole essere un omaggio alla Madonna che “è pur sempre strada che conduce a Cristo. Ogni incontro con lei non può non risolversi in un incontro con Cristo stesso”, come scriveva Papa Paolo VI e, scrive la diocesi in una nota, “un momento per riflettere sul periodo storico che stiamo vivendo, pregando la Vergine affinché interceda restituendo al mondo speranza e pace”.

Ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti: 339.1540178. Obbligo di mascherina Ffp2 o chirurgica.