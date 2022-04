Carceri: Assisi, lunedì 2 maggio al via il IV convegno nazionale dei cappellani “Cercatori instancabili di ciò che è perduto”

“Cercatori instancabili di ciò che è perduto”. È il tema del IV convegno nazionale dei cappellani e degli operatori per la pastorale penitenziaria, che si svolgerà all’Hotel Domus Pacis di Assisi, dal 2 al 4 maggio. “E ho altre pecore che non sono di quest’ovile; anche queste io devo condurre”: questo versetto del Vangelo di Giovanni (10,16) fa da sottotitolo. I lavori iniziano lunedì alle 15. Dopi i saluti di Stefania Proietti, sindaco di Assisi, Carlo Renoldi, capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane, è prevista la relazione di Marta Cartabia, ministro della Giustizia. Seguirà la celebrazione del Vespro con la lectio divina su “Parabola del Padre misericordioso” affidata a don Matteo Mioni, cappellano Reggio Emilia II.PP. A concludere la giornata la celebrazione eucaristica presso la basilica di Santa Maria degli Angeli, presieduta da mons. Stefano Russo, segretario generale della Conferenza episcopale italiana.

Martedì, dopo le lodi mattutine, interverrà il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, con una relazione su “La funzione del garante nella difesa della dignità e dei diritti della persona”. La mattinata si concluderà con le testimonianze di alcuni ristretti, Nel pomeriggio i lavori proseguono in laboratori su vari temi: “Stranieri”, “Disagio mentale”, “Ergastolo”, “Criminalità organizzata”, “Sex offender”, “Minori”. Dopo i vespri la celebrazione eucaristica presso la basilica di Santa Maria degli Angeli, presieduta da mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno. Concluderà la giornata il Rosario per la pace con la Croce della Misericordia; partenza dall’Hotel verso la basilica di Santa Maria degli Angeli. Mercoledì , dopo le lodi mattutine, la relazione “La Chiesa in carcere, il cammino sinodale e il rapporto con il territorio”, a cura di don Tonio Dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi. Seguiranno alcuni interventi in aula e la testimonianza del commissario di Polizia penitenziaria Amerigo Fusco. La sintesi dei lavori di gruppo sarà affidata a don Raffaele Grimaldi. Concluderà il convegno nazionale la celebrazione eucaristica presso la basilica di Santa Maria degli Angeli, presieduta dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna.