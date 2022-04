A Sua Immagine: oggi la storia di Giuseppe Carini nel solco di p. Puglisi. Domani speciale sulla Festa del lavoro

Nella puntata di oggi di “A Sua Immagine”, in onda dalle 16.05 su Rai Uno, Lorena Bianchetti incontra Giuseppe Carini, un “uomo fantasma”, un nome e una identità che oggi non esistono più. Nasce e vive nel quartiere Brancaccio di Palermo ad alta densità mafiosa. Subisce il fascino della mentalità criminale, ma tutto cambia quando nella sua parrocchia conosce padre Pino Puglisi. Giuseppe è attratto dalla sua credibilità e cambia vita. Dopo l’omicidio di padre Puglisi, sceglie di diventare un testimone di giustizia. Lascia la facoltà di Medicina e da allora, dal 1995, vive in varie località protette, cambiando per sempre il nome e identità. Una vita durissima, sostenuto dalla fede, dall’esempio di padre Pino Puglisi e dalla volontà di aiutare quelli che hanno fatto la sua stessa scelta. Fonda, assieme ad altri, la prima Associazione Nazionale dei Testimoni di Giustizia in Italia e nel mondo, riuscendo a farsi approvare varie leggi che migliorano le loro condizioni di vita. Lo ispira una frase di Padre Pino Puglisi: “Noi siamo chiamati a scoprire i germi di bene che sono nel mondo, svilupparli in noi e negli altri e a farli fruttificare mettendo ovunque speranza”.

A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Giordano Goccini, parroco di Novellara. In questa puntata il sacerdote, accompagnato da giovani pellegrini, prosegue il cammino sulla Via Matildica, riflettendo sul tema centrale del Vangelo di questa domenica. Lungo il cammino l’incontro con una realtà molto particolare: l’eco villaggio Alvador, fondato da un gruppo di amici in cerca di un altro modo di vivere e di un impegno ecosostenibile verso il Creato e verso le persone. La puntata si conclude al Castello di Carpineti, sulla vetta del monte Antognano, dove un giovane ci racconta il suo legame con questo luogo e la sua storia.

Nel giorno della Festa del Lavoro, domani, dalle 10.30, “A Sua Immagine” affronta il tema del lavoro con particolare riguardo alla condizione femminile. A parlarne in studio con Lorena Bianchetti, la professoressa Antonella Sciarrone, pro-rettore della Facoltà di Scienze Bancarie di Milano, e l’economista suor Alessandra Smerilli, segretaria del Dicastero vaticano per lo Sviluppo umano integrale. Oltre a fornire molti dati sulla situazione femminile nel mondo del lavoro, altri temi strettamente legati a questi giorni: la beatificazione avvenuta il 30 aprile di Armida Barelli (co-fondatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che sta festeggiando il suo centenario), e la prossima beatificazione, il 22 maggio, di un’altra donna straordinaria, la lionese Paolina Jariquot, che nella sua travagliata esistenza riuscì, nella Francia dei primi dell’Ottocento, a fondare un’opera di sostegno ai missionari (la futura “Propaganda Fide”) e ad avviare una fabbrica e una piccola banca di prestiti fondate su principi etici. All’interno della puntata, la vicenda di un imprenditore toscano che ha deciso di assumere una giovane donna pur sapendo che era appena rimasta incinta, e naturalmente, gli spunti di riflessione di Papa Francesco che si è più volte speso per la valorizzazione della donna, fuori e dentro la Chiesa. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dall’aula magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano. Alle 12, come ogni domenica il Regina Caeli recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.