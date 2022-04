Diocesi: Aversa, domani arriva la statua della Vergine pellegrina di Fatima

(Foto: diocesi di Aversa)

“Un evento di grazia”: così il parroco di Santa Maria La Nova, don Domenico Pezzella, commenta la visita ad Aversa della statua della Vergine pellegrina di Fatima, che sosterà per tre settimane presso la parrocchia Santa Maria La Nova.

L’arrivo nella città normanna è fissato per domani, 1° maggio: una domenica speciale che i fedeli vivranno a partire dalle 17, quando si raduneranno presso lo Stadio “Augusto Bisceglia”, dove è previsto l’arrivo in elicottero della statua della Madonna. Dopo la processione fino alla parrocchia, ci sarà la solenne celebrazione eucaristica seguita dall’intronizzazione della venerata statua della Vergine e dall’incensazione delle reliquie dei Santi Giacinta e Francesco Marto, pastorelli di Fatima.

La visita della Madonna si protrarrà fino a domenica 22 maggio. Venerdì 13 maggio ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, che sarà seguita dalla fiaccolata mariana; mercoledì 18 maggio la catechesi in programma sarà tenuta da suor Angela Coelho, postulatrice della causa di canonizzazione dei pastorelli

“Viviamo questo momento con gioia incontenibile”, dichiara don Domenico, giovane parroco della chiesa che sorge nello storico borgo di Aversa. “Ci aspettano davvero giorni memorabili, che resteranno scolpiti nella storia della comunità. L’auspicio è che la presenza della Madonna in mezzo a noi possa essere occasione di conversione e di santificazione per tutta la nostra gente”.