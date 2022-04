Diocesi: Caritas Lucca, oggi pomeriggio tornano a esibirsi i bambini dell’Orchestra Lol

(Foto: diocesi di Lucca)

Dopo due anni di pandemia, l’“Orchestra Lol – Laboratorio orchestrale lucchese Fratel Arturo Paoli” torna a suonare dal vivo in un auditorium al pieno delle sue potenzialità e con i suoi 100 e più allievi.

Il concerto, dal titolo “Il carnevale degli animali”, con musiche di Camille Saint Saens arrangiate dal maestro Tommaso Valenti, si terrà nel pomeriggio di oggi, sabato 30 aprile, alle 17, presso la chiesa dei Servi in centro storico a Lucca.

L’evento si inserisce nel quadro della manifestazione “Lucca Classica”, l’appuntamento annuale che si tiene nella città di Lucca e che vede coinvolti i più grandi maestri e realtà di musica classica. La Lol sarà presente come espressione di un frutto del territorio e di un lavoro quotidiano di giovani e qualificati insegnanti che trasmettono ai più piccoli la passione per la musica.

La Lol, infatti, nasce dalla collaborazione tra la Caritas diocesana di Lucca e l’associazione “Tempo di musica” e si propone di facilitare l’accesso a un percorso musicale inclusivo e di qualità, che valorizzi la crescita musicale e personale di bambini e bambine, ragazze e ragazzi provenienti da contesti socio-economici e culturali diversi, molti dei quali connotati da fragilità. I bambini imparano a suonare secondo il metodo Abreu, ossia in piccoli gruppi e approcciandosi fin dalle prime lezioni allo strumento.

“Sostenere questo progetto significa contribuire al benessere dei più piccoli, incoraggiando percorsi di contrasto alla povertà educativa”, si legge in una nota dell’arcidiocesi di Lucca.