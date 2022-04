Diocesi: Caritas Pavia, il 4 maggio presentazione del progetto “Apri” per “discutere forme di accoglienza”

È in programma per la serata di mercoledì 4 maggio la presentazione del progetto “Apri” che la Caritas diocesana di Pavia sta portando avanti sul territorio con l’intento di creare le migliori condizioni possibili di integrazione per i migranti. Sono infatti già tre le accoglienze attivate mentre se ne stanno per formalizzare altre due.

Il 4 maggio, dalle 18 presso la parrocchia di Sant’Alessandro Sauli, si terrà un incontro promosso da Caritas diocesana e diocesi di Pavia, con il patrocinio del Comune. Per discutere “dell’accoglienza e nello specifico delle forme di accoglienza a Pavia” sarà presente anche il tutor responsabile del Progetto “Apri” di Caritas Italiana. “Apri”, infatti, è un’iniziativa nazionale finalizzata all’integrazione dei migranti attraverso il rafforzamento del loro percorso di autonomia e la sensibilizzazione delle comunità all’accoglienza. “È un progetto – si legge in una nota della diocesi – rivolto a persone già presenti sul territorio italiano che vivono in condizione di bisogno e vulnerabilità a cui le Caritas diocesane propongono una forma di accoglienza alternativa proprio grazie a una pluralità di attori coinvolti: famiglie (tutor), operatori della Caritas diocesana, comunità e parrocchie che potranno sperimentarsi nell’accoglienza di persone provenienti da contesti e culture differenti”.