Salesiani: Gela, oggi pomeriggio mons. Rosario Gisana consacra sacerdote don Rocco Tasca

La Casa salesiana “San Domenico Savio” di Gela ospiterà nel pomeriggio di oggi, sabato 30 aprile, alle 17, la consacrazione sacerdotale di don Rocco Tasca, giovane salesiano dell’Ispettoria salesiana sicula. Il rito sarà presieduto dal vescovo di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana.

Nato a Gela, il 1° giugno 1989, dove fin da piccolo ha frequentato l’oratorio salesiano “San Domenico Savio” di Gela, don Tasca ha iniziato il percorso di prenoviziato a gennaio 2013 nella Casa salesiana Catania Salette.

“La mia vocazione – spiega – nasce attraverso un pallone, mi ritrovavo in cortile a giocare con altri miei amici. Lì si avvicinano dei salesiani, che vedendomi giocare, mi fanno delle domande: come stai? Con chi sei? Come ti chiami? Semplici domande che don Bosco ha fatto tante volte ai suoi ragazzi. La cosa che mi ha colpito molto di questi confratelli è stata la gioia che avevano nel trasmettere quello che portavano nel cuore. Questo mi ha fatto nascere tantissime domande: come mai queste persone sono veramente gioiose e io no?”.

Dopo gli anni di discernimento e noviziato, ha emesso la prima professione come Salesiano di Don Bosco l’8 settembre 2014 nelle mani di don Ángel Fernández Artime, decimo successore di don Bosco. Dopo aver la professione perpetua come Salesiano il 17 ottobre 2020 a Messina, sempre nelle mani di don Artime, il 22 maggio 2021 è stato ordinato diacono da mons. Giovanni Accolla, arcivescovo di Messina.

Il rito di ordinazione verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dei Salesiani Sicilia e sulla pagina Facebook. Don Tasca presiederà per la prima volta l’Eucaristia domenica 1° maggio nella chiesa madre di Gela.