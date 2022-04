Libri: oggi a Trento presentazione di “Ho scalato un ideale. Armando Aste, uomo e alpinista”

Foto Vita Trentina

Nell’ambito del 70° Trento film festival, oggi alle 16 presso la sede della Sosat in via Malpaga 17, sarà presentato il libro di Maurizio Gentilini “Ho scalato un ideale. Armando Aste, uomo e alpinista”. È la biografia di Armando Aste, pubblicata da Vita Trentina editrice nel dicembre 2021 a quattro anni dalla morte del grande alpinista roveretano. Alla presentazione interverranno l’autore Maurizio Gentilini e lo scrittore Roberto Demartin, introdotti dal direttore di Vita Trentina, Diego Andreatta. Il libro si è aggiudicato la “Menzione speciale Trentino” alla 48ª edizione del premio Itas del Libro di montagna, il cui vincitore assoluto sarà annunciato durante la premiazione in programma nel pomeriggio di oggi, alle 18, presso la sala di rappresentanza del Comune di Trento.

Aste è stato uno dei protagonisti della storia dell’alpinismo, in particolare quello dolomitico e patagonico, tra gli anni cinquanta e sessanta del Novecento. Per il livello delle sue imprese è considerato uno dei più importanti scalatori su roccia di tutti i tempi. Accademico del Cai e membro di vari sodalizi alpinistici italiani e internazionali, fu insignito di numerosi premi e onorificenze alla carriera, per la sua attività di scrittore e per il suo impegno civile. Il libro di Gentilini descrive sia le attività in montagna di Aste, sia la sua condizione di uomo impegnato per testimoniare i suoi ideali e valori in ogni momento, nell’attività sportiva e nella vita di tutti i giorni.