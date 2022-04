Diocesi: Alessandria, domani a Bosco Marengo messa presieduta dal card. Parolin per il 450° della morte di san Pio V

In concomitanza con l’ottavario della Madonna della Salve, la diocesi di Alessandria vivrà un particolare evento tra quelli organizzati per il 450° anniversario della morte di San Pio V. Eletto Papa il 7 gennaio 1566, morì il 1° maggio 1572. Lungo tutto il 2022, diocesi, Provincia e Città di Alessandria, il Comune di Bosco Marengo, con il sostegno della Fondazione Cral, promuovono diverse occasioni per commemorare la figura dell’illustre conterraneo, unico pontefice piemontese e figura tra le più significative dell’epoca moderna.

L’evento principale si terrà domani, domenica 1° maggio, alle 16 presso la basilica di Santa Croce in Bosco Marengo, con la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticana; concelebreranno il vescovo di Alessandria, mons. Guido Gallese, e i vescovi delle diocesi piemontesi. Sarà possibile partecipare in presenza alla celebrazione secondo le regole anti-Covid vigenti; sulla pagina Facebook della diocesi di Alessandria e sul sito web diocesialessandria.it verrà trasmessa in diretta.