Santa Sede: il 4 maggio firma del Protocollo d’intesa per la nuova caserma della Guardia Svizzera Pontificia

Mercoledì 4 maggio, alle 10, presso il Palazzo Apostolico del Vaticano, sarà sottoscritto un Protocollo d’intesa fra la Segreteria di Stato della Santa Sede e la “Fondazione per il Restauro della caserma della Guardia Svizzera Pontificia in Vaticano”. Ne dà notizia la Guardia Svizzera Pontificia in un comunicato diffuso oggi dalla Santa Sede. “Questo importante atto – viene spiegato – ha luogo nel contesto delle celebrazioni per il solenne giuramento della Guardia Svizzera Pontificia, che commemora il sacrificio eroico delle 147 guardie cadute durante il ‘Sacco di Roma’ in difesa di Papa Clemente VII”.