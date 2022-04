Diocesi: Meic Vercelli, oggi pomeriggio tavola rotonda “Rivoluzione verde e transizione ecologica”

“Rivoluzione verde e transizione ecologica”. Questo il tema della tavola rotonda che si terrà nel pomeriggio di oggi, sabato 30 aprile, a Vercelli. L’appuntamento, che sarà ospitato dalle 15 presso il Seminario arcivescovile, è il secondo del ciclo “Sulle ali del cambiamento, seguendo Papa Francesco” promosso dal Meic “don Cesare Massa” odv di Vercelli. Dopo quello svoltosi il 22 marzo scorso su “Riforma della Chiesa e cammino sinoidale”, l’incontro di oggi cerca di rispondere alla chiamata alla “conversione ecologica” indicata da Papa Francesco. Secondo i promotori, “occorre uscire dall’immobilismo, prendere atto di situazioni che vanno affrontate con decisione e rendersi conto che servono risposte proporzionate alla gravità di quanto sta accadendo. Il contesto nel quale ci troviamo è davvero critico e l’assurda guerra russo-ucraina ora rischia di compromettere anche i progressi sin qui raggiunti”. “Per questo – concludono – abbiamo invitato voci autorevoli e competenti a questo nostro appuntamento, capaci di farci riflettere ed indicarci strade di ‘buon senso’ a cui anche la nostra comunità è chiamata a dare riscontro”.

Dopo l’introduzione dell’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, interverranno Riccardo Moro, economista dell’Università di Milano e coordinatore “Civil 20” alla Cop26 di Glasgow per le Organizzazioni delle società civili, Enrico Ferrero, docente di Oceanografia e fisica dell’atmosfera all’Università del Piemonte Orientale, e Paolo Trivero, docente di Fisica per il sistema terra e di Fisica applicata all’energia e all’ambiente all’Upo. Modererà Daniele Giacchetto, dell’Ufficio Pastorale sociale e del lavoro, salvaguardia del creato, giustizia e pace dell’arcidiocesi eusebiana e delegato per i giovani vercellesi alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani.