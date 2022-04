Beni ecclesiastici: Subiaco, un percorso inedito nell’abbazia benedettina di S. Scolastica

Grotte degli Angeli (Subiaco) (Foto Benedettini)

In occasione delle Giornate di Valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, promosse dall’Ufficio Cei per i Beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, che si svolgeranno dal 15 al 22 maggio, l’Abbazia territoriale di Subiaco promuove delle visite guidate alla scoperta del patrimonio artistico e architettonico del monastero di S. Scolastica, con l’apertura straordinaria della cappella degli Angeli e delle Grotte di S. Pietro III e di Sant’Onorato nei sotterranei del cenobio. La cappella degli Angeli fu commissionata negli anni ’20 del XV secolo da Lluis de Prades, vescovo di Maiorca e personaggio emblematico dello Scisma d’Occidente (1378-1417). Dopo la partenza dalla Spagna, scaturita probabilmente dall’abbandono del partito avignonese, De Prades visse tra Roma e Subiaco, qui probabilmente richiamato dalla presenza dei monaci di nazionalità iberica che all’epoca vivevano nei monasteri benedettini sublacensi. Oltre a beneficare variamente questi luoghi, il vescovo maiorchino finanziò nel monastero di Santa Scolastica la costruzione e la decorazione della cappella degli Angeli. In occasione della visita sarà possibile ammirare gli splendidi affreschi che ne ricoprono le pareti e la volta, dedicati a San Michele arcangelo e alle schiere angeliche, e scoprire gli interessanti significati in essi nascosti. Adiacenti sono le grotte di San Pietro III e di San Onorato realizzate a metà del XIX secolo per volontà dell’abate Pietro Casaretto nell’ambito della riforma dell’ordine benedettino da lui promossa, da cui scaturì la Congregazione sublacense della Primitiva Osservanza. Le visite saranno svolte dall’Associazione culturale “Ora et Labora” e si terranno nei giorni 15, 21 e 22 maggio ad orari stabiliti (9.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30). Ciascuna visita è riservata a gruppi di massimo 15 persone. La prenotazione è obbligatoria al numero 3494110540. L’organizzazione segnala che il percorso che conduce alla cappella degli Angeli e alle Grotte o presenta difficoltà di livello medio.

Le Giornate di Valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico sono promosse dall’Ufficio Nazionale Cei per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto insieme a Amei – Associazione dei musei ecclesiastici italiani, Aae – Associazione degli archivisti ecclesiastici e Abei – Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani e con il patrocinio di Icom Italia (International Council of Museums), dell’Anai- Associazione Nazionale Archivistica Italiana e dell’Aib – Associazione Italiana Biblioteche). L’hashtag dell’edizione 2022 è #visionidicomunità.