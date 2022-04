Primo maggio: diocesi Cuneo e Fossano, oggi pomeriggio celebrazione per il mondo del lavoro al santuario di Cussanio

“La vera ricchezza sono le persone. Dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura”. Il tema scelto dai vescovi italiani per la Festa dei lavoratori di quest’anno farà da filo conduttore alla celebrazione eucaristica per il mondo del lavoro in programma nel pomeriggio di oggi, sabato 30 aprile, alle 18.30 presso il santuario Madre della Divina Provvidenza in Cussanio di Fossano. Alla vigilia del 1° maggio, festa di san Giuseppe lavoratore, l’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro delle diocesi di Cuneo e di Fossano, in collaborazione con le Acli di Cuneo, l’Ucid di Cuneo e l’Associazione Papa Giovanni XXIII promuovono un momento di preghiera e riflessione nel corso del quale verrà portata all’attenzione anche la testimonianza dell’Associazione culturale Gabriele Alladio, che ha lo scopo di promuovere la cultura della sicurezza agricola, sensibilizzando in particolare i giovani. Gabriele Alladio, ricorda una nota, aveva 18 anni quando perse la vita in un incidente di lavoro nell’azienda familiare, a Genola, pochi anni fa.