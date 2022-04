Giornata Bambini vittime: don Di Noto (Meter), “pedofilia è fenomeno devastante da non sottostimare”

“Sono tanti 26 anni della Giornata Bambini vittime, ma è tanto il bene che in questi decenni si è profuso nei confronti delle vittime di abuso, di pedofilia e pedopornografia. Un tristissimo fenomeno, grave e devastante, che non può mai essere sottostimato in Italia e nel mondo. Dobbiamo continuare, non solo ad indignarci, qualcuno anzi non si indigna affatto, ma continuare quest’opera di liberazione da queste nuove forme di schiavitù. Perché di questo si tratta”. Don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente di Meter, commenta così le adesioni, i messaggi e le iniziative per la XXVI Giornata Bambini vittime della violenza, dello sfruttamento e dell’indifferenza contro la pedofilia (dal 25 aprile alla 1a domenica di maggio) organizzata da Meter e che è diventata negli anni “un importante appuntamento che va oltre la semplice commemorazione ma è un permanente impegno contro ogni forma di abuso, di pedofilia e pedopornografia che vengono perpetrati nei confronti dei minori”. Tra coloro che hanno inviato messaggi ci sono il nunzio apostolico in Italia, mons. Tscherrig, i cardinali Bassetti (Perugia) e Lojudice (Siena), i vescovi Lorefice (Palermo), Staglianò (Noto), Russotto (Caltanissetta), Forte (Chieti), Regattieri (Cesena), D’Ascenzio (Trani), Benotto (Pisa) e Pennacchio (Fermo). Numerose le diocesi che hanno diffuso la Preghiera che domani 1° maggio verrà recitata durante le messe. Intanto oggi, 30 aprile, alle 16.30 ad Avola (Sr), presso la parrocchia San Giovanni Battista, sarà celebrata la messa, presieduta da don Di Noto, che coinvolgerà centinaia di bambini, adolescenti e giovani con gli educatori. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dei presidenti di Senato e Camera dei deputati.