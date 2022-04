Primo maggio: Comunità di Sant’Egidio, domani iniziative solidali in tutta Italia. A Roma pranzo con senza dimora e anziani

In occasione del 1° maggio, la Comunità di Sant’Egidio domani trascorrerà la Festa del lavoro in diverse città italiane insieme a chi – per le conseguenze devastanti della guerra e la crescita della povertà – ha urgente bisogno di un segnale di speranza. Tra le iniziative in programma, si ripeterà a Roma il tradizionale pranzo solidale alla mensa di via Dandolo con senza fissa dimora e anziani, a partire dalle 12. Previste anche visite speciali ai tesori della Galleria Borghese, offerte gratuitamente dalla direzione, nel corso di tutta la giornata, agli studenti stranieri della Scuola di lingua e cultura italiana della Comunità di Sant’Egidio, tra cui anche alcuni rifugiati arrivati con i corridoi umanitari e cittadini ucraini.

“Sarà un’occasione – afferma Sant’Egidio – per centinaia, tra volontari, persone senza fissa dimora, anziani che vivono da soli e migranti provenienti da vari Paesi in guerra, per vivere insieme la festa del Primo Maggio e costruire una cultura di solidarietà e di pace”.