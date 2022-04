Primo maggio: Civitavecchia, lunedì mons. Ruzza incontrerà i rappresentanti delle organizzazioni sindacali

In occasione del 1° maggio, festa di san Giuseppe lavoratore, il vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, mons. Gianrico Ruzza, incontrerà i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del territorio. L’iniziativa, in programma per le 17 di lunedì 2 maggio, nella Curia vescovile, si svolgerà – si legge in una nota della diocesi – nell’ambito del percorso sinodale che anche la Chiesa diocesana sta vivendo. Sarà un’occasione di ascolto e condivisione e avrà per tema “Come la comunità cristiana può contribuire, accanto alle parti sociali, a risvegliare le coscienze per riportare la centro del lavoro la persona?”. La preghiera con cui si concluderà l’incontro sinodale – spiegano dalla diocesi – nasce quindi dalla volontà di ricordare a tutti che la dignità delle persone è data anche dal loro lavoro, sul quale fondare la speranza di una vita piena, e grazie al quale fare esperienza di giustizia e di libertà.