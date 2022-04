Diocesi: Latina, il 2 maggio mons. Crociata premierà i vincitori del corso “Un anno per il tuo futuro 2022”

Lunedì 2 maggio, alle 11, presso la Curia vescovile di Latina, si terrà la cerimonia di premiazione del corso “Un anno per il tuo futuro ed. 2022”, organizzato dalla diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, in collaborazione con la Bcc – Cassa rurale e artigiana dell’Agro Pontino. Si tratta di un’iniziativa rivolta agli studenti del quinto anno degli istituti tecnici e professionali. Il corso, riferisce la diocesi pontina, è stato organizzato per aiutare i giovani a entrare con consapevolezza nel mondo del lavoro scegliendo liberamente la propria strada, stimolandoli ad acquisire ulteriori conoscenze e competenze. Circa 80 gli studenti che nei mesi scorsi hanno frequentato i quattro incontri sui principi e temi della Dottrina sociale della Chiesa e di come questa si lega al mondo del lavoro. Al termine, gli studenti hanno presentato un elaborato e sostenuto un colloquio. Lunedì sarà lo stesso vescovo Crociata a premiare i due studenti vincitori con una borsa di studio da 5.000 euro ciascuno, da utilizzare per l’iscrizione all’università.