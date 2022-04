Primo maggio: diocesi Bergamo, oggi pomeriggio il vescovo Beschi presiede la messa alla Panestetico di Ciserano

Alla vigilia del 1° maggio, festa di san Giuseppe lavoratore, nel pomeriggio di oggi il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, presiederà una celebrazione eucaristica per il mondo del lavoro presso l’azienda Panestetic di Ciserano (Bg). La messa avrà inizio alle 15. “Desideriamo che questo momento – si legge in una nota della diocesi – non sia semplicemente un passaggio celebrativo, ma possa davvero vederci uniti dentro ad un cammino di custodia e di crescita rispetto a quel grande bene comune che è il lavoro nell’ambito di quella cultura del ‘fare’, che è parte integrante del nostro tessuto produttivo”.