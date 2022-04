Diocesi: Fidenza, ultimati i restauri della chiesetta di Cogolonchio. Nel pomeriggio celebrazione eucaristica presieduta da mons. Vezzoli

Verranno presentati in serata i lavori di restauro della chiesetta di Cogolonchio dedicata a San Giorgio martire. Come viene sottolineato sul sito web del settimanale “Il Risveglio” di Fidenza, “la chiesa da tempo mostrava segni evidenti di instabilità̀: si è reso quindi necessario un intervento di restauro reso possibile grazie al prezioso contributo dei fondi dell’8xmille che la Cei ogni anno destina alle diocesi e grazie al contributo di generosi benefattori e parrocchiani, cui è andato il profondo ringraziamento da parte del parroco don Marek Jaszczak”. Tra gli interventi realizzati si ricorda la posa di tiranti in ferro per migliorare il comportamento statico dell’edificio e il restauro della cappella dedicata alla Madonna Addolorata.

La presentazione dei lavori effettuati seguirà la celebrazione eucaristica che sarà presieduta, alle 18, dal vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli.