“I dati parlano chiaro, più di 5 milioni di persone sono fuggiti dalla guerra in Ucraina in meno di 8 settimane e il 90 per cento di loro è costituito da donne bambine e bambini”: lo dichiara oggi Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia. “Sono cifre da brividi, più di 90mila ogni singolo giorno. Ecco perché oggi più che mai è importante ribadire che i bambini e le bambine dell’Ucraina hanno bisogno di pace”, conclude.