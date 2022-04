Salesiani: sabato 23 aprile l’ultimo incontro del ciclo “Quali salesiani per i giovani di oggi?”

Avrà luogo sabato 23 aprile, (dalle ore 9), l’ultimo incontro del ciclo “Quali salesiani per i giovani di oggi?” promosso dalla Conferenza delle Ispettorie Salesiane d’Italia (Cisi) – Settore Formazione e dal centro Studio “Opera Tabernacoli Viventi” (Otv). Il tema dell’appuntamento sarà “Rimanere in Lui” e a rispondere alle domande saranno don Juan Josè Bartolomè, biblista, coordinatore della Formazione per la Regione Mediterranea, che parlerà del “rimanere in me” nel Vangelo di Giovanni; e Maria Rita Scrimieri, Salesiana Cooperatrice, coordinatrice del Centro Studi dell’Otv, che coglierà la prospettiva del “Rimanere in Gesù” nell’esperienza mistica della Serva di Dio Vera Grita, laica, Salesiana Cooperatrice. L’intervista, riferisce l’agenzia salesiana Ans, si soffermerà sulla relazione che c’è tra i frutti, da cui vengono riconosciuti i seguaci di Gesù, e la linfa che porta la vita. Il Vangelo di Giovanni e l’esperienza di Vera Grita, in tal senso, faranno da sorgenti di ispirazione per cercare suggestioni nuove e stimolanti. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Don Bosco Italia.