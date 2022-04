Primo maggio: Cerignola, messa in cattedrale con mons. Cacucci. Il 30 aprile convegno su morti sul lavoro e cultura della cura

“‘La vera ricchezza sono le persone’. Dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura”. Riprende il titolo del Messaggio dei vescovi italiani per la festa dei lavoratori (1° maggio 2022) la diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, annunciando gli appuntamenti organizzati sul territorio per la festa dei Lavoratori ormai imminente.

Sabato 30 aprile, alle 18,30 nel Salone “Giovanni Paolo II” (Curia vescovile, piazza Duomo) si terrà il convegno “‘La vera ricchezza sono le persone’. Dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura”, organizzato dalla diocesi, dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali, la giustizia e il lavoro, la giustizia e la pace, in collaborazione con la sezioni locali di Cgil, Cisl, Uil, e con il patrocinio dell’Inail-Direzione provinciale della Puglia. Introduce Gaetano Panunzio, direttore del suddetto Ufficio diocesano. Seguiranno i saluti di Francesco Bonito, sindaco di Cerignola, e di Gerardo Leone, segretario cittadino Cisl. Interverranno Sebastiano Leo, assessore regionale alla Formazione e lavoro; Francesco Petillo, direttore Inail-Foggia-Bat; Claudio de Martino, giuslavorista e assegnista di ricerca all’Università di Firenze. Modera Gennaro Balzano, giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno” e de lanotiziaweb.it.

Domenica 1° maggio alle 8,30 mons. Francesco Cacucci, amministratore apostolico di Cerignola-Ascoli Satriano, presiederà la celebrazione eucaristica con il mondo del lavoro nella basilica cattedrale San Pietro apostolo (Cerignola).