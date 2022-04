Abruzzo-Molise: Pontificio seminario regionale “San Pio X”, il 1° maggio a Chieti festa vocazionale per i giovani

“Fare la storia…”. Il tema proposto per quest’anno dall’Ufficio nazionale per la Pastorale delle vocazioni farà da filo conduttore della festa per i giovani della Regione ecclesiastica abruzzese-molisana organizzata per il 1° maggio dal Pontificio seminario regionale “San Pio X” in Chieti. Sarà, viene spiegato nella lettera di invito, “un particolare momento di preghiera per le vocazioni”; “il carattere dell’evento – spiegano i promotori – sarà quello di una festa dei giovani da vivere in un clima di gioia e sinodalità”.

L’iniziativa, rivolta ai giovani dai 12 ai 35 anni, prenderà il via alle 15,30, presso il seminario. Previsti l’ascolto di testimonianze e un momento di preghiera nella cappella maggiore al termine del quale i presenti vivranno un momento in amicizia, in un clima di fraternità.

“Abbiamo scelto di coinvolgere anche le realtà comunitarie e associative – proseguono dalla comunità del seminario – perché crediamo fortemente che i percorsi che le comunità diocesane propongono, siano opportunità di crescita e formazione per un cammino teso verso la chiamata universale alla santità che è la prima vocazione per ciascuno”.