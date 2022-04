Diocesi: Grosseto e Pitigliano, lunedì 25 aprile don Patriciello ospite del Meeting dei giovani

Sarà don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, a parlare ai giovani delle diocesi di Grosseto e Pitigliano-Sovana-Orbetello, che lunedì 25 aprile si sono dati appuntamento nei locali della parrocchia Maria SS. Addolorata, nel capoluogo maremmano, per il loro Meeting interdiocesano, che torna dopo due anni di pausa causata dalla pandemia.

Don Patriciello parlerà di legalità e riconciliazione, “perché crediamo che possa davvero aiutare i nostri giovani a costruire la pace evangelica già oggi”, dicono don Stefano Papini e don Stefano Scotto, responsabili – rispettivamente – del Servizio di pastorale giovanile per la diocesi di Grosseto e per la diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello.

L’appuntamento è riservato alla fascia di giovani dalla quinta superiore, ma naturalmente è aperto anche a giovani più piccoli, “purché davvero interessati a mettersi in ascolto di un sacerdote e di un uomo che vive la propria fede in un contesto sociale ed ambientale nel quale non basta – semmai bastasse anche altrove – parlare di Dio senza calarlo nelle dinamiche spesso dolorose e contraddittorie di un territorio che davvero è martire delle ingiustizie e che sta pagando un tributo altissimo al desiderio di riscatto e di normalità”, si legge in una nota della diocesi di Grosseto.

“I giovani – dicono ancora don Papini e don Scotto – hanno sete di testimoni che con la loro vita, non perfetta ma toccata davvero dal Vangelo, possano restituire loro quel bisogno di speranza, che Cristo è venuto a donarci. Don Maurizio, come molti altri sacerdoti e laici del nostro Paese, sa offrire parole ed esempio, idealità e vita misurata sull’impegno al riscatto e alla liberazione di chi è vittima di ingiustizia. E’ uno di quelle voci che hanno fame e sete di giustizia e che Gesù annovera tra i beati, i felici”. Il Meeting si concluderà con la cena insieme.