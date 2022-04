Papa Francesco: “una tregua il 24 aprile per ascoltare il grido di pace della gente”

Una tregua il 24 aprile, per “ascoltare il grido di pace della gente” nel conflitto in corso in Ucraina. A chiederla sono la Santa Sede e Papa Francesco, che nella scorsa domenica delle Palme aveva chiesto una tregua pasquale, per arrivare alla pace. “La Santa Sede ed il Santo Padre – si legge infatti un comunicato della Santa Sede – si uniscono all’appello che il sig. Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, d’accordo con Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, Capo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, ha lanciato il 19 aprile scorso, per una tregua in occasione della celebrazione della Pasqua secondo il calendario giuliano, il 24 aprile prossimo”. “Nella consapevolezza che nulla è impossibile a Dio – si legge ancora nel comunicato – invocano il Signore perché la popolazione intrappolata in zone di guerra sia evacuata e sia presto ristabilita la pace, e chiedono a chi ha la responsabilità delle nazioni di ascoltare il grido di pace della gente”.