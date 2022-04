Diocesi: per i 10 anni del patriarca Moraglia a Venezia un libro con le sue omelie sul sacerdozio. Prefazione di mons. You Heung-sik, prefetto della Congregazione per il Clero

“Un sacerdote è invitato innanzitutto a coltivare questa vicinanza, l’intimità con Dio, e da questa relazione potrà attingere tutte le forze necessarie per il suo ministero. Il rapporto con Dio è, per così dire, l’innesto che ci mantiene all’interno di un legame di fecondità. Senza una relazione significativa con il Signore il nostro ministero è destinato a diventare sterile”. Lo scrive mons. Lazzaro You Heung Sik, arcivescovo emerito di Daejeon e prefetto della Congregazione per il Clero, nella prefazione al nuovo volume “Con l’olio della gioia – Meditazioni ai sacerdoti” (pagg. 138, edizioni Marcianum Press), che raccoglie le omelie tenute dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia in occasione delle ordinazioni sacerdotali e della messa crismale nei dieci anni da quando è alla guida della Chiesa marciana.

Giovedì scorso, 14 aprile, al termine della celebrazione della messa crismale, Moraglia ha donato a tutti i sacerdoti e ai religiosi una copia del libro che costituisce l’omaggio della diocesi per il decennale del patriarca in questa sede.

“La vicinanza con Gesù, il contatto con la sua Parola, ci permette di confrontare la nostra vita con la sua e imparare a non scandalizzarci di niente di quanto ci accade, a difenderci dagli ‘scandali'”, continua mons. You Heung Sik. “Dalle omelie raccolte in questo volume in occasione del decimo anniversario del ministero episcopale del patriarca di Venezia traspare la sua passione per il Vangelo e il suo amore incondizionato per la vocazione e il ministero sacerdotale”.

Il volume è reperibile nelle librerie San Lorenzo Giustiniani, nel palazzo del Seminario alla Salute, a Venezia, e nella libreria San Michele di via Poerio 32 a Mestre. Dal 12 maggio “Con l’olio della gioia – Meditazioni ai sacerdoti” sarà in vendita in tutte le librerie.

Lunedì prossimo, 25 aprile, solennità di San Marco, patrono di Venezia, del Patriarcato e delle genti venete, mons. Moraglia presiederà la santa messa nella basilica cattedrale metropolitana alle 10.30. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da questa pagina e da Antenna 3 (canale 10).