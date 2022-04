Giornata della Terra: Save the Children, un video del youtuber Pika Palindromo con i consigli per contribuire a salvare il pianeta

Fare correttamente la raccolta differenziata, evitare lo spreco dell’acqua chiudendo il rubinetto mentre ci laviamo i denti o scongiurare quello alimentare (in Italia, infatti, ogni persona butta via 30kg di cibo l’anno), riciclare laddove possibile per il bene dell’ambiente e del portafogli. Sono le buone pratiche illustrate, in un video, al creator e youtuber Pika Palindromo da un bambino che sembra saperne molto più di lui. Il video è stato diffuso oggi da Save the Children alla vigilia della Giornata mondiale della Terra che ricorre domani.

Obiettivo mettere in luce comportamenti e piccoli gesti da compiere per contrastare il cambiamento climatico e per garantire un futuro alla nostra Terra anche attraverso un uso consapevole delle risorse ambientali. Un bambino che rimprovera Pika ogni volta che una sua azione non è in linea con il rispetto per l’ambiente e il Pianeta, fino a quando anche lo youtuber non si convince che sono proprio i piccoli gesti quotidiani che fanno la differenza.

Proprio di futuro parla l’organizzazione quando sottolinea come già oggi 1 miliardo di bambine e bambini siano a rischio a causa della crisi climatica e di come i piccoli nati nel 2020 saranno esposti ad ondate di calore eccessivo in media sette volte di più rispetto ai loro nonni e saranno colpiti 2,6 volte in più dalla siccità, 2,8 volte in più dalle inondazioni dei fiumi, quasi 3 volte in più dalla perdita dei raccolti agricoli e dal doppio degli incendi devastanti.

“La crisi climatica per i più piccoli e vulnerabili si traduce in una crisi di diritti. L’impatto del cambiamento climatico, infatti, può impedire a bambine e bambini l’accesso al cibo, all’acqua, all’assistenza sanitaria e all’istruzione, mettendo a forte rischio le loro vite e il loro futuro. Ma le nuove generazioni hanno dimostrato di essere sempre più consapevoli del proprio ruolo e dell’urgenza di agire per salvare il Pianeta, attraverso il movimento Fridays for future, per esempio. Abbiamo il dovere di ascoltarli e di renderli partecipi di decisioni che riguardano il loro futuro e sicuramente possiamo imparare tanto da loro. Come ci insegna anche il piccolo attore nel video, sono i gesti più semplici ai quali noi adulti non siamo abituati e che, invece, sono entrati nel quotidiano dei più piccoli, a fare la differenza”, ha dichiarato Filippo Ungaro, direttore comunicazione di Save the Children.