Austria: Salesiani Don Bosco, un progetto globale per gestire in modo ecologico le risorse della Terra

“Dobbiamo investire tutti insieme nel nostro pianeta, per un futuro verde e vivibile”: con questo appello, l’organizzazione umanitaria “Jugend Eine Welt” si è impegnata per la “Giornata della Terra” di quest’anno (22 aprile). In un comunicato odierno, Reinhard Heiserer, amministratore delegato dell’organizzazione umanitaria dei Salesiani Don Bosco, precisa che sono urgentemente necessarie una maggiore consapevolezza di uno stile di vita rispettoso dell’ambiente e sostenibile e misure concrete per questo impegno. Nell’ambito della rete ambientale globale “Don Bosco Green Alliance”, tutte le strutture salesiane nel mondo dovranno essere gestite “in modo ecologico” e più efficiente dal punto di vista energetico, se possibile con fonti rinnovabili, entro il 2032. Heiserer ha fatto riferimento all’ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, secondo il quale è “giunto il momento di agire”. I governi così come l’industria, le aziende, le istituzioni e le organizzazioni così come ogni singolo individuo devono dare un contributo. “Jugend Eine Welt” pratica da tempo investimenti sostenibili in un’ottica di tutela ambientale. Sotto il motto “L’educazione vince la povertà” viene prestata particolare attenzione a dare ai giovani uno spazio di vita intatto oltre a tutto il sostegno sociale. L’organizzazione sostiene quindi in modo specifico progetti in settori quali l’eliminazione dei rifiuti, il rimboschimento o la conversione alle energie rinnovabili. Nella rete Don Bosco dell’India, rappresentata praticamente in ogni Stato del subcontinente con centri sociali, scolastici e di formazione per bambini e giovani, l’installazione di impianti solari sui tetti degli edifici o sugli spazi aperti inutilizzati è iniziata anni fa. Heiserer ha parlato di una richiesta “enorme” e l’organizzazione umanitaria è alla ricerca di finanziamenti per ulteriori impianti fotovoltaici in nove strutture Don Bosco nello Stato federale meridionale del Tamil Nadu.