Diocesi: Termoli, domenica il direttore di Caritas Italiana partecipa all’ultimo appuntamento di “Un libro per coltivarsi”

Il direttore di Caritas Italiana, don Marco Pagniello, parteciperà all’ultimo appuntamento dell’iniziativa “Un libro per coltivarsi”, in programma a Larino domenica 24 aprile, alle 16, nella biblioteca diocesana “Mons. Biagio D’Agostino”.

L’incontro avrà come tema quello della carità e vedrà il responsabile nazionale in dialogo con due giovani del territorio, Maria Giovanna Giorgetta e Marco Malorni.

Il ciclo di quattro incontri si è sviluppato attorno al libro dello scrittore britannico C.S. Lewis, “I quattro amori” e ha spaziato, dunque, sui temi dell’amicizia, dell’affetto, dell’eros e quindi della carità coinvolgendo sempre giovani del territorio, docenti e studiosi provenienti dal mondo della cultura nazionale.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “Teatrando, l’educazione in scena”–Avviso pubblico “Educare insieme” del Dipartimento delle Politiche per la famiglia e costituisce parte del corso base animatori dal titolo “Coltivarsi”.

L’ingresso sarà consentito fino a un massimo di 50 partecipanti nel rispetto delle attuali normative anti-Covid: super green pass e obbligo della mascherina.