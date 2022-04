Mons. Manetti vescovo: gli auguri del card. Betori

“Saluto con fraterno affetto mons. Stefano Manetti che oggi il Papa ha nominato vescovo di Fiesole, a lui vanno i miei auguri per un fecondo ministero pastorale nella diocesi fiesolana, in cui potrà mettere in opera le molteplici virtù umane, spirituali e pastorali di cui ha dato testimonianza negli anni di ministero sacerdotale a Firenze e poi di ministero episcopale a Montepulciano-Chiusi-Pienza. La Chiesa fiorentina, che lo ha generato alla fede e lo ha avuto tra i suoi preti, lo accompagna con la preghiera”. Il card. Giuseppe Betori, arcivescovo metropolita di Firenze e presidente della Conferenza Episcopale Toscana ha commentato così l’annuncio di mons. Stefano Manetti nominato oggi da Papa Francesco vescovo di Fiesole. “Un pensiero affettuoso e grato – ha proseguito il porporato – va anche a mons. Mario Meini che conclude il suo servizio alla Chiesa fiesolana, che ha governato con tanta dedizione e saggezza, nella comunione dell’episcopato toscano e ricevendo anche l’apprezzamento dei vescovi italiani che lo hanno voluto nell’ultimo quinquennio vice-presidente della Conferenza Episcopale Italiana”. ​